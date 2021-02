Myanmars militær afviser at have kuppet afsat regering

Det siger brigadegeneral Zaw Min Tun, talsmand for Myanmars militær, på militærets første pressemøde, efter at det overtog magten for over to uger siden.

Talsmanden mener, at militæret gjorde det rigtige ved at afsætte regeringen, fordi der ifølge militæret blev fusket med valgresultatet i november.

Han lover samtidig, at man vil afgive magten, når der er afholdt et nyt valg.

- Vores mål er at holde et valg og give magten til det vindende parti, siger Zaw Min Tun.

Militæret har ikke givet en dato for, hvornår et nyvalg skal afholdes. Men det har indført undtagelsestilstand i et år.

Både internationale observatører og Myanmars valgkommission har afvist militærets påstand om valgsvindel.

Myanmars væltede leder, 75-årige Aung San Suu Kyi, skal i retten tirsdag og onsdag. Det oplyste hendes advokat mandag.

Suu Kyi er ikke blevet set offentligt siden militærkuppet 1. februar. Men ifølge nogle af hendes partifæller i Den Nationale Liga for Demokrati (NLD) er hun ved godt helbred.

Hun tilbageholdes angiveligt i sin residens i Myanmars hovedstad, Naypyidaw.

Den afsatte regeringsleder er sigtet for at have brudt Myanmars love om import ved at være i besiddelse af walkie-talkier, som hun angiveligt ikke havde tilladelse til at importere.

Hendes advokat oplyser tirsdag, at hun også er sigtet for at have forbrudt sig mod landets katastrofelov.

En dom kan betyde, at Suu Kyi fremover bliver udelukket fra politik.

Anført af general Min Aung Hlaing væltede Myanmars militær Suu Kyi i de tidlige morgentimer 1. februar.

Siden da har der været store protester i det sydøstasiatiske land. Samtidig har militæret støt strammet grebet om magten.