Myanmars militær: Demonstranter risikerer skud i hovedet

Myanmars militærstyre, der tog magten i landet ved et kup 1. februar, har fredag advaret demonstranter om, at de risikerer at blive skudt i hovedet.

- I skal vide, at I er i fare for at blive skudt i hovedet og i ryggen, lyder det på den statslige nyhedskanal MRTV.

Mindst 320 personer er blevet dræbt under knap to måneders uro i landet. Det viser tal fra AAPP, en aktivistgruppe for politiske fanger.

Information fra gruppen viser, at omkring en fjerdedel af de dræbte er døde efter at være blevet skudt i hovedet.

Myanmars militær væltede 1. februar landets de facto-leder, den 75-årige Aung San Suu Kyi, og har siden slået hårdt ned på demonstranter, som har protesteret mod militærstyret.

Onsdag frigav Myanmar flere end 600 personer, som har været tilbageholdt under protesterne mod militærstyret.

Nyheden kom, samme dag som Aung San Suu Kyi skulle have været for retten. Retsmødet blev dog aflyst og udskudt til 1. april.

Hun er blandt andet anklaget for ulovlig import af seks walkie-talkier og overtrædelse af coronaregler. Den tidligere modtager af Nobels fredspris bliver også beskyldt for at have taget imod bestikkelse.

Militærstyret anklager ifølge BBC blandt andet Suu Kyi for at have taget imod 600.000 dollar svarende til omkring 3,7 millioner kroner i ulovlige betalinger. Derudover skal hun have modtaget 11 kilo guld.

Den seneste tilføjelse til korruptionsanklagerne kan ifølge Reuters betyde en væsentligt hårdere straf til Suu Kyi, hvis hun bliver dømt.

Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga, vandt i november sidste år en stor sejr ved valget i Myanmar.

Militæret hævder, at der var svindel involveret. Det afvises dog både af internationale observatører og Myanmars valgkommission.

Suu Kyi er i henhold til forfatningen udelukket fra at blive præsident i landet, fordi hun har børn, der er udenlandske statsborgere.

Hun har dog haft en indflydelsesrig rolle som regeringsrådgiver, hvor hun har regeret indirekte gennem en form for "marionet" på præsidentposten.