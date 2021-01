Myanmars leder Suu Kyi er anholdt

De blev "taget" i de tidlige morgentimer, siger talsmanden, Myo Nyunt.

- Jeg vil gerne sige til vores folk, at de ikke må reagere ubetænksomt, og jeg vil bede dem handle i overensstemmelse med loven, siger han.

Han tilføjer, at han også forventer at blive anholdt.

Der har i de seneste dage været øgede spændinger mellem regeringen og landets magtfulde militær.

Myanmars militær, der i årtier har siddet på magten i det sydøstasiatiske land, ville i sidste uge ikke udelukke et muligt kup.

Frygten for et kup fik fredag USA og andre vestlige magter til at udsende en fælles erklæring.

Her advarer de imod "ethvert forsøg på at ændre udfaldet af valget eller forhindre Myanmars overgang mod demokrati".

Militæret bestrider resultatet af sidste års valg, der fandt sted i november.

Her vandt Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), en jordskredssejr i stil med den valgsejr i 2015, der sikrede NLD regeringsmagten.

Men militæret, der stadig har stor magt i Myanmar, hævder, at der har været udbredt valgsvindel.

Det afviser landets valgkommission dog.

Suu Kyi har tidligere siddet i husarrest i samlet set 15 år under det tidligere militærstyre.

Hun blev løsladt i 2010 og halvandet år senere valgt til landets parlament.

I 2015 vandt NLD med Suu Kyi i spidsen valget med mere end 80 procent af stemmerne. Hendes regering tiltrådte i 2016.

På grund af en bestemmelse i forfatningen, som militæret fik indskrevet for at forhindre, at Suu Kyi kunne blive præsident, har hun ikke denne titel. Men hun sidder i et nyoprettet embede, der omtrent svarer til premierminister.

Militæret har dog fortsat kontrol med vigtige områder såsom forsvar, sikkerhed og en lang række indenrigsanliggender.