Myanmars afsatte leder ventes at udtale sig i retsmøde

Sådan lyder det fra Khin Maung Zaw, der er en af advokaterne for Myanmars afsatte leder, Aung San Suu Kyi, inden et retsmøde mandag.

De nye magthavere har tiltalt Suu Kyi, som tidligere har modtaget Nobels fredspris, for en række forhold.

Blandt andet at have brudt coronarestriktioner under valgkampen sidste år og for at være i besiddelse af walkie-talkier uden at have licens til dem.

Ved mandagens retsmøde vil hendes forsvarsadvokater få mulighed for at udspørge vidner, og hun ventes ifølge Bloomberg News selv at udtale sig.

Advokaterne, der kun har fået lov til at mødes med Suu Kyi to gange, siden hun blev sat i husarrest, har sagt, at de forventer en afslutning på retssagen inden 26. juli.

Indtil da vil der hver mandag være møder i retssagen.

Hvis den 75-årige Aung San Suu Kyi bliver kendt skyldig i alle tiltalepunkter risikerer hun en fængselsstraf på over ti år.

En separat retssag er planlagt til at begynde 15. juni. Her er Suu Kyi sammen med den ligeledes afsatte præsident Win Myint og et andet ledende medlem af hendes parti, NLD, anklaget for at opildne befolkningen til oprør mod militærstyret.

Torsdag i sidste uge blev hun desuden tiltalt for ulovligt at have accepteret at modtage 600.000 dollar og omkring 11 kilo guld.

Hendes advokat Khin Maung Zaw kalder beskyldningerne "absurde" og mener, at militærstyret udelukkende er ude på at sværte hendes omdømme og holde hende væk fra den politiske scene.

Under det forrige militærstyre i Myanmar tilbragte hun 15 år i husarrest, før hun i 2010 blev løsladt.

Hun var i mange år beundret vidt og bredt internationalt som en urokkelig forkæmper for indførelse af demokrati i Myanmar.

Men hendes omdømme har de senere år lidt under, at hun forsvarede landets militær mod beskyldninger om folkedrab mod Myanmars muslimske rohingya-mindretal i 2017.