Myanmars Suu Kyi var i retten for første gang siden kup

Myanmars første demokratisk valgte leder deltog i retsmødet via video og er blevet tiltalt for at have tilskyndet til offentlig uro, at have haft walkie-talkier uden tilladelse og at have brudt landets coronaregler.

Det er første gang, at Aung San Suu Kyi har set sit hold af advokater, der skal tale hendes sag i retten. Det er ligeledes første gang, at hun selv er blevet set offentligt.

Myanmar har i en måned været ramt af masseprotester, efter at militæret tog magten fra de facto-leder Suu Kyi og præsident Win Myint ved et kup 1. februar.

Siden er volden i landet taget til, og søndag var den hidtil mest blodige dag i landet efter magtovertagelsen.

Demonstranterne kræver den afsatte regering genindsat.

Aung San Suu Kyi menes at have siddet i husarrest i hovedstaden, Naypyidaw, siden militærets kup.

Ifølge advokaten, Khin Maung Zaw, der også er en del af Suu Kyis hold af jurister, så den 75-årige afsatte leder ud til at være ved godt helbred.

Næste retsmøde ventes at blive den 15. marts.