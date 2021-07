Myanmarer finder kærlighed under protester

Nemlig under protesterne mod militæret.

Siden militæret væltede Aung San Suu Kyis folkevalgte regering og tog magten i februar, har landet været præget af store protester mod kuppet.

Politi og soldater har i de seneste måneder dræbt over 880 civile, skriver AFP.

- At møde nogen til en protest er meget anderledes, og jeg synes, det er mere spændende, siger 19-årige Zan, der mødte sin kæreste under en demonstration, til AFP.

Zan tilbød hende nogle appelsiner under en protest, og de faldt i snak.

Et par dage senere kontaktede hun ham på Facebook. Parret begyndte at deltage sammen til protester.

Det er svært at nyde et romantisk øjeblik et sted, hvor brændende dæk, kaos og lyden af geværskud dominerer. Men kærligheden mellem de to voksede, og til sidst blev de kærester.

Parret nyder tiden sammen, for det hele kan slutte meget pludseligt.

- Vi er altid bange for at blive skudt eller anholdt. Der kan ske noget når som helst, siger Zan.

Der er mange flere historier som Zans. På internettet deler unge demonstranter billeder under protester mod militæret, hvor de ses sammen med dem, de elsker.

20-årige Thel Nge mødte på samme måde sin mand under protesterne i byen Yangon i februar. Her sørgede Ko Kaung for, at hun havde nok væske, og at hun kom sikkert hjem.

Begge navne er opdigtede af frygt for repressalier.

De to blev senere forelsket og enige om at blive gift, når optøjerne slutter.

Da volden eskalerede i Yangon, vendte Nge tilbage til sin hjemby i det sydlige Myanmar, og Ko Kaung fulgte med.

Han besluttede sig dog kort tid efter for at vende tilbage til Yangon og indsamle donationer til de folk, som strejker i protest mod militærkuppet.

Nge frygtede for sin partners sikkerhed, og snart skulle frygten blive til virkelighed.

Militæret anholdt Kaung i sidste måned, og han blev sendt til det berygtede Insein-fængsel.

Ifølge menneskerettighedsorganisationer bliver de fængslede udsat for tortur, og forholdene i fængslet er kritisable, skriver CNN.

Det var også i dette fængsel, at Aung San Suu Kyi sad indespærret i flere måneder.

Nge har ikke set Kaung siden, og den eneste måde, hun kan kommunikere med ham på, er ved at skrive breve.

Omkring 880 civile er siden kuppet blevet dræbt under demonstrationer og sammenstød forskellige steder i landet.