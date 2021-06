Myanmar indleder retssag mod afsatte Aung San Suu Kyi

Advokaten havde mandag et møde med Suu Kyi i hovedstaden Naypyidaw.

- Hun beder alle om at holde sig sunde og raske, siger advokaten.

Suu Kyi har kun fået tilladelse til at møde sine advokater to gange, efter at hun blev sat i husarrest af militærjuntaen, som tog magten ved et kup den 1. februar.

Omkring 850 civile er siden blevet dræbt under demonstrationer og sammenstød forskellige steder i landet, viser tal fra den lokale observatørgruppe Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Retssagen er tidligere blevet udsat i flere uger.

Suu Kyi, som tidligere har modtaget Nobels Fredspris, er tiltalt for blandt andet at have brudt corona-restriktioner under valgkampen sidste år og for at være i besiddelse af walkietalkier uden at have licens til dem.

Myanmars valgkommission, der er udpeget af landets militærjunta, har også sagt, at den vil opløse Aung San Suu Kyis Nationale Liga for Demokratiske parti, NLD, på grund af påstået valgsvindel.

Uafhængige valgobservatører i et asiatisk netværk siger, at der ikke er beviser for svindel ved valget i Myanmar i november sidste år.

Omkring 27 millioner mennesker deltog i valget, som blev vundet af Suu Kyis parti.

Militærstyret har som begrundelse for magtovertagelsen ved et kup 1. februar henvist til valgsvindel. Beskyldningerne er blevet afvist af valgkommissionen, og det samme sker nu i en udmelding fra Det Asiatiske Netværk For Frie Valg.