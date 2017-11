Myanmar indgår aftale om at tage rohingya-flygtninge tilbage

- Vi er klar til at tage dem tilbage snarest muligt, efter Bangladesh sender skemaerne tilbage til os, siger generaldirektøren for Myanmars ministerium for indvandring og befolkning, Myint Kyaing.

Torsdag mødes Myanmars udenrigsminister, Aung San Suu Kyi, der også er de facto leder af landets regering, med Bangladeshs udenrigsminister, for at blive enige om vilkårene.

Flygtningene skal udfylde skemaer med personlige oplysninger, inden Myanmars myndigheder kan behandle deres sag.

Detaljerne i aftalen mellem Myanmar og Bangladesh er endnu ikke kendt.

Over 600.000 rohingyaer er i de seneste tre måneder flygtet fra delstaten Rakhine i det nordlige Myanmar over grænsen til nabolandet Bangladesh.

Suu Kyi og hendes regering har været under massivt internationalt pres for at stoppe militærets operation i Rakhine-delstaten.

Mange af rohingya-flygtningene har berettet om drab, voldtægt og andre voldsomme overgreb fra sikkerhedsstyrkernes side.

Onsdag brugte den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, for første gang betegnelsen "etnisk udrensning" for at beskrive, hvad der foregår i den nordlige delstat Rakhine i Myanmar.

Tillerson lægger skylden på Myanmars hær og væbnede lokale grupper for det, han betegner som rohingyaernes "utålelige lidelser".

Under et besøg i Myanmar i sidste uge opfordrede Tillerson landets regering til at tillade en uafhængig undersøgelse af urolighederne og retsforfølge de ansvarlige for overgreb.