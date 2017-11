Myanmar holder vejret over pavens brug af ordet rohingya

Når pave Frans lander i Myanmar mandag, bliver det på en af hans mest delikate ture som pave hidtil. Det overvejende buddhistiske land er præget af religiøse spændinger og har fået skarp, international kritik for dets behandling af sine rohingya-muslimer.

Myanmars militær beskyldes af blandt andet FN og USA for at stå bag en "etnisk udrensning" af det muslimske mindretal, hvoraf flere end 600.000 er flygtet fra den nordlige delstat Rakhine til nabolandet Bangladesh de seneste tre måneder.

Under sit besøg i Myanmar skal pave Frans blandt andre mødes med den magtfulde hærchef Min Aung Hlaing.

Paven vil ligeledes mødes med Myanmars de facto-leder, Aung San Suu Kyi - en nobelprismodtager, hvis internationale status som et moralsk ikon smuldrer i takt med det, som det internationale samfund ser som mangel på sympati for rohingyaerne.

Kort før pave Frans forlod Rom, talte han foran 30.000 mennesker på Peterspladsen.

- Jeg beder jer om at være med mig i mine bønner, så disse folk kan finde håb i min tilstedeværelse, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Paven har været meget tydelig omkring sin sympati for rohingyaerne og kaldt dem "brødre og søstre", ligesom at han har begrædt, at hundredtusindvis af børn er blevet ramt af volden.

Ifølge flere iagttagere er det helt store spørgsmål nu, om pave Frans vil nævne rohingyaerne, når han skal holde tale i Myanmar.

Den Myanmar-baserede politiske analytiker Richard Horsey vurderer, at det kan vække voldsom vrede, hvis det sker, fordi et flertal i befolkningen støtter landets militær.

- De fleste i Myanmar tror ikke på den internationale fortælling om overgreb mod rohingyaerne. De tror heller ikke på de flygtningetal, vi ser i Bangladesh, siger analytikeren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samtidig fortæller Thomas Reese, en fremtrædende amerikansk forfatter og analytiker ved Religion News Service, til nyhedsbureauet Reuters, at turen er så delikat, at nogle af pavens rådgivere ligefrem har advaret ham mod at bruge ordet "rohingya".

- Han risikerer enten at gå på kompromis med sin moralske autoritet eller sætte de kristne i landet i fare, siger han.

- Jeg har enorm beundring for paven og hans evner, men nogle burde have talt ham fra at tage på denne tur, tilføjer han.

Der bor 51 millioner mennesker i Myanmar, hvor de romerske katolikker kun udgør omkring 700.000.

Paven vil på sin tur også besøge Bangladesh.