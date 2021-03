Myanmar frigiver over 600 fængslede demonstranter

Insein ligger i den nordlige del af Myanmars største by, Yangon.

Myanmars militær væltede 1. februar landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, og har siden slået hårdt ned på demonstranter, som har protesteret mod militærstyret.

Aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), som er grundlagt af tidligere politiske fanger i eksil, anslår ifølge nyhedsbureauet Reuters, at mindst 275 personer er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker i landet.

Derudover skulle over 2200 mennesker være blevet anholdt, sigtet eller dømt siden kuppet, vurderer AAPP.

Tirsdag krævede militærets brutale fremfærd i Myanmar sit hidtil yngste offer, da en syvårig pige blev dræbt af sikkerhedsstyrker i sit hjem i byen Mandalay.

Pigens søster fortalte til mediet Myanmar Now, at soldater stormede deres hjem og skød efter pigernes far, men i stedet ramte de den syvårige, der sad på faderens skød.

Nyheden om løsladelsen af de mange tilbageholdte kommer, samme dag som Aung San Suu Kyi efter planen skal møde op i retten.

Her er hun blandt andet anklaget for ulovlig import af seks walkie-talkier og overtrædelse af coronaregler.

Den 75-årige modtager af Nobels fredspris er også beskyldt for at have taget imod bestikkelse.

Militærstyret beskylder ifølge BBC blandt andet Suu Kyi for at have taget imod 600.000 dollar svarende til omkring 3,7 millioner kroner i ulovlige betalinger. Derudover skal hun have modtaget 11 kilo guld.

Den seneste tilføjelse af korruptionsanklagerne kan ifølge Reuters betyde en væsentligt hårdere straf til Suu Kyi, hvis hun bliver dømt.