I 1969 betrådte astronaut Buzz Aldrin Månens overflade på Apollo 11-missionen. Nasa planlægger at vende tilbage i 2024.

Musk og Bezos får milliardstøtte af Nasa til måneprojekt

Elon Musks SpaceX og Jeff Bezos' Blue Origin skal hjælpe med at få astronauter på månen inden 2024.

Rumfartsadministrationen Nasa har udvalgt tre rumfartsvirksomheder til at bygge månelandingsfartøjer, der kan sende astronauter på månen i 2024.

Det oplyser chef for Nasa Jim Bridenstine torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De tre virksomheder tæller SpaceX, der er ejet af Tesla-grundlægger Elon Musk, Blue Origin, som Amazons grundlægger, Jeff Bezos, står bag og Dynetics.

Ifølge rumfartsmediet Space Flight Now støtter Nasa de tre virksomheder med i alt knap en milliard dollar, hvor Blue Origin får omkring halvdelen.

- Dette var den sidste brik, vi manglede, i puslespillet for at komme til månen, siger Jim Bridenstine torsdag aften lokal tid ifølge Reuters og kalder øjeblikket historisk.

Det er Nasas første indkøb af månelandingsfartøjer siden 1972.

I modsætning til Apollo-missionerne, der sendte astronauter på månen for snart 50 år siden, er Nasas planer en mere langsigtet tilstedeværelse på Månen. Den skal hjælpe til med at sende astronauter til naboplaneten Mars.

Elon Musk glæder sig over projektet.

- Jeg tror, at vi har potentialet til en enorm spændende fremtid i rummet med en base på månen og i sidste ende sende folk til og have en selvforsynende by på Mars, siger Elon Musk torsdag til Reuters.

Sidste år afslørede Jeff Bezos designet bag Blue Origins månelandingsfartøj, der har navnet Blue Moon. Blue Origin arbejder blandt andet sammen med fly- og våbenproducenten Lockheed Martin, der skal levere Danmarks næste kampfly.

Musks SpaceX, der er på tærsklen til at sende sin første bemandet rummission for Nasa afsted i næste måned, vil udvikle videre på sit Starship-landingsfartøj, der skal kunne sende bemanding og 100 kilo gods til Månen.