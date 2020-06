Musikfestivalen Coachella bliver helt aflyst grundet virusfrygt

Coachella skulle oprindeligt have fundet sted 10.-12. april og 17.-19. april. Men den blev udskudt til 9.-11. oktober samt 16.-18. oktober. Nu står det klart, at der ikke bliver nogen festival i 2020.

- Jeg er bekymret for, at spredningen af coronavirus vil forværres i efteråret, siger sundhedsembedsmand Cameron Kaiser.

- Derudover vil begivenheder som Coachella og Stagecoach (en anden stor, amerikansk festival, red.) falde ind under fase fire, hvor det kræves at behandlingsmuligheder eller vacciner tilbydes for at deltage.

- I betragtning af de forventede omstændigheder vil det ikke være muligt.

Store navne som Calvin Harris, Frank Ocean og Race Against the Machine skulle have spillet på festivalen i år.

Festivalen er sædvanligvis en tre dage lang begivenhed, der finder sted over to weekender på Empire Polo Club i delstaten Colorado.

Empire Polo Club ligger i Coachella Valley i Coloradoørkenen og tiltrækker årligt omkring 100.000 gæster om dagen.

Coachella er en af en lang række musikarrangementer, der er blevet aflyst eller udskudt på grund af coronaviruspandemien.

I Danmark er adskillige er sommerens festivaler også aflyst. Det gælder blandt andre Roskilde Festival, Smukfest i Skanderborg og Tinderbox i Odense.