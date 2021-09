Mundbindskrav får mand til at dræbe ansat på tysk tankstation

En 49-årig tysk mand erkender at have skudt og dræbt en 20-årig medarbejder på en tankstation i byen Idar-Oberstein i delstaten Rheinland-Pfalz som følge af en uoverensstemmelse om at bære mundbind.

Chefanklager i byen Trier Kai Fuhrmann forklarer, at den 49-årige mand blev rasende, da den unge medarbejder nægtede at sælge ham øl, fordi kunden ikke bar mundbind på tankstationen.

Den 49-årige mand erkender at have dræbt den 20-årige studerende med et skud i hovedet. Han har forklaret, at det var "byrden af pandemien", der fik ham til at gøre det.

Han følte sig presset og "så ingen anden udvej" end at statuere et eksempel, fortæller anklageren.

Ifølge den 49-årige syntes den 20-årige medarbejder på tankstationen at være "ansvarlig for den overordnede situation, eftersom han håndhævede reglerne", fortæller anklager Fuhrmann.

Ifølge politiets efterforskere gik den 49-årige mand ind på tankstationen i Idar-Oberstein i det vestlige Tyskland lørdag aften uden mundbind på og forsøgte at købe to sixpacks med øl.

Da manden placerede øllene på disken, påpegede den 20-årige kasserer kravet om at bære mundbind, hvorefter manden forlod tankstationen.

En time senere vendte manden tilbage iført mundbind og placerede en anden sixpack på disken.

- Så hev han mundbindet ned, siger Kai Fuhrmann.

Da kassereren igen påpegede over for manden, at han skulle overholde kravet om at bære mundbind, tog gerningsmanden en pistol frem og skød den 20-årige mand i hovedet.

Den 49-årige mand blev anholdt i Idar-Oberstein søndag formiddag.