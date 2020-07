Mundbind bliver obligatorisk i virusramte Melbourne

De næsten fem millioner indbyggere i Australiens næststørste by, Melbourne, skal fremover iføre sig et mundbind, når de forlader deres hjem.

En overtrædelse kan udløse en bøde på 200 australske dollar (910 kroner, red.).

Det meddeler Daniel Andrews, der er premierminister i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, søndag.

- Vi kommer til at skulle bære masker i Victoria og muligvis i andre dele af landet i meget lang tid, siger Andrews i en tv-transmitteret orientering.

Den 9. juli genindførte Victoria en delvis nedlukning, fordi antallet af smittede personer havde vist en foruroligende stigning. Der er også indført forbud mod at krydse delstatens grænser.

Søndag er der bekræftet 363 nye smittetilfælde i Victoria efter 217 tilfælde den foregående dag.

- Der er ingen vaccine mod dette vildt smitsomme virus, siger premierministeren.

Maskekravet begrunder han med, at det er et simpelt tiltag, som kan medvirke til, at folk ændrer vaner.

- Det drejer sig om, at det skal blive del af den daglige rutine, siger han, og sidestiller det med at tage nøgler og mobiltelefon med sig, når man går ud.

Bandanas og tørklæder vil blive accepteret som tildækning, indtil delstaten får øget leverancerne af mundbind.

Søndag er der indrapporteret tre nye dødsfald i Victoria som følge af Covid-19. Det bringer delstatens total op på 38 dødsfald fra virusset og 121 i hele Australien.

Hidtil under pandemien har ansigtsmasker ikke være en del af de australske myndigheders tiltag over for virusset. Søndagens beslutning gør Melbourne til det første sted i landet, hvor det bliver obligatorisk at anvende dem.