Münchens pubber får kritik for mini-Oktoberfest i en coronatid

Efter at have hørt, at mange festtrængende mennesker havde planer om alligevel at mødes på Theresienwiese - hvor man normalt samles i store øltelte - har 54 af byens pubber i stedet inviteret til Oktoberfest.

Det sker under navnet "Pub Wiesn", som er det lokale navn for ølfesten. Pub Wiesn gik i gang lørdag - med afstand og mundbind.

Initiativet møder kritik i München, hvor antallet af nye smittetilfælde er steget på det seneste, og der er indført krav om, at de større skoleelever skal have mundbind på.

- Børnene skal begrænse sig, men det åndssvage Pub Wiesn kan finde sted, skriver en München-borger på Twitter.

Mange andre finder det uansvarligt, at pubberne ikke aflyser.

- I lyset af det stigende antal nye infektioner med covid-19, betragter jeg den nedtonede Pub Wiesn med skepsis og bekymring, siger overlæge ved klinik for smitsomme sygdomme på Schwabing-hospitalet i München.

Andre, som den 77-årige Günter Werner, der fortæller, at han ikke er gået glip af én eneste Oktoberfest i 60 år, er glade.

Günter Werner siger, at pubbernes initiativ er langt bedre end hans oprindelige plan, som gik ud på at "sidde på Theresienwiese med en ramme øl".

Münchens borgmester, Dieter Reiter, siger, at der bliver holdt godt øje med situationen og ikke mindst med smittespredningen.

Allerede i april meddelte ministerpræsidenten i Bayern, Markus Söder, at den årlige Oktoberfest var aflyst på grund af coronaudbruddet.

Ølfesten tiltrækker normalt omkring seks millioner besøgende årligt. Den har ikke været aflyst siden Anden Verdenskrig.