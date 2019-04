Muligheder for sag mod Assange i Sverige er små

I Sverige siger anklagemyndigheden, at torsdagens anholdelse af WikiLeaks-stifteren Julian Assange i London er så ny, at det er for tidligt at tage stilling til, hvorvidt voldtægtssagen mod ham i Sverige kan genoptages.

Statsadvokat Ingrid Isgren siger i en kort udtalelse, at det er for tidligt at tage stilling til sagen.

- Dette er også nyt for os, så vi har ikke kunnet tage stilling, siger hun.

Assange var i 2010 mistænkt for voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder.

Den svenske sag var medvirkende til, at Assange i juni 2012 søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i Storbritannien.

Den svenske sag blev henlagt i 2017. Men Assange er blevet på ambassaden af frygt for, at USA ville begære ham udleveret på grund af de mange amerikanske militærhemmeligheder, WikiLeaks har offentliggjort.

Juraekspert Sven-Erik Alhem vurderer muligheden for, at den svenske forundersøgelse mod Assange tages op igen som lille.

- Der er gået megen tid, og det har uden tvivl svækket bevismulighederne i sagen, siger han.

Hvis sagen genåbnes, skal Sverige formodentlig igen bede om at få udstedt en europæisk arrestordre på Assange.

- Jeg tror ikke, at han kommer frivilligt til Sverige, siger Alhem.

Assange blev i november 2010 efterlyst af svensk politi. Han var mistænkt for at have begået voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder under et ophold i Sverige i sommeren 2010.

Advokat Per E. Samuelson, som repræsenterer Julian Assange i Sverige, frygter, at hans klient vil blive udleveret til USA.

- Han frygter, at han i hemmelighed vil blive udleveret til USA, hvor han risikerer en hård fængselsstraf, siger Samuelson.

Kort efter anholdelsen af Assange i London sagde Samuelson, at han regner med, at USA i løbet af timer eller dage vil fremlægge detaljer om en hemmelig tiltale, som han mener er udarbejdet af anklagemyndigheden i landet.

Først på eftermiddagen har britisk politi meddelt, at USA beder om at få Julian Assange udleveret.

- Australieren er også anholdt efter anmodning fra myndighederne i USA, hedder det i en erklæring fra det britiske politi.

Da Assange blev bragt til en central politistation i London torsdag formiddag blev han efter sin ankomst anholdt igen for USA, hedder det i erklæringen, hvor der henvises til en amerikansk begæring om at få Assange udleveret.