Mulige spor af døde fundet efter eksplosion i autocamper i USA

Tre meldes desuden lettere sårede efter eksplosionen i, hvad politiet beskriver som en "forsætlig handling".

Ifølge politiet var det en formodet bilbombe, der fredag morgen lokal tid eksploderede i centrum af den amerikanske by.

Det vides ikke, hvem der står bag den formodede bilbombe, eller hvad motivet har været. Der er endnu heller ikke foretaget nogen anholdelser.

Umiddelbart inden eksplosionen klokken 06.30 lød der en advarsel fra køretøjet.

Det var tilsyneladende en båndoptagelse.

- Området skal evakueres nu. Området skal evakueres nu. Hvis I kan høre denne besked, så evakuer nu. Hvis I kan høre denne besked, så evakuer nu, lød advarslen ifølge tv-stationen NewsChannel5.

John Drake, politichef i Nashville, siger på et pressemøde fredag, at optagelsen advarede om, at "bomben eksploderer om 15 minutter".

Nogenlunde samtidig med advarslerne fra bilen modtog politiet i Nashville et alarmopkald om skyderier i den centrale del af Nashville, hvor bilen var parkeret.

Talsmand for politiet i Nashville, Don Aaron, fortalte tidligere på dagen, at politiet allerede inden eksplosionen var opmærksom på køretøjet.

- Omstændighederne ved køretøjet fik politiet til at tilkalde bomberyddere, sagde Aaron.

Mens bomberydderne var på vej til stedet, eksploderede bilen omkring klokken 06.30.

Kort før eksplosionen vækkede politiet naboer i området og bad dem komme i sikkerhed for alle tilfældes skyld.

Eksplosionen forårsagede store skader på flere bygninger og biler i nærheden af, hvor autocamperen var parkeret.

Der lå træer på gaderne og glasskår på fortove efter eksplosionen, der kunne høres flere kilometer væk.