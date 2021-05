Mulig bombetrussel tvinger Ryanair-fly til at lande i Berlin

Et passagerfly fra Ryanair måtte søndag foretage en sikkerhedslanding i Berlin, inden det fortsatte sin planlagte tur til Polen.

Med 160 passagerer om bord ankom flyet til lufthavnen Berlin Brandenburg Willy Brandt kort efter klokken 20.00 søndag. Her blev flyet på jorden indtil tidligt mandag morgen.

En talsperson for politiet i Berlin oplyser, at betjente foretog flere sikkerhedstjek, men at der ikke blev fundet "noget farligt".

- Passagererne vil fortsætte deres rejse mod Polen om bord på et andet fly, siger den unavngivne talsperson uden at give flere detaljer omkring årsagen til sikkerhedslandingen.

Flyet blev efter landingen ifølge flere tyske medier tømt for passagerer og gods, inden al bagage også blev gennemsøgt.

- Ryanair-flyet meldte om en nødsituation og blev derfor straks givet tilladelse til at lande, oplyser lufthavnstalsmand Jan-Peter Haack til Bild.

Talspersonen for politiet i Berlin oplyser til avisen, at flyet siden episoden er blevet parkeret i en hangar væk fra de almindelige terminaler.

Det er kun en uge siden, at et andet passagerfly fra Ryanair blev tvunget til at omdirigere til Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Her blev flyet tvunget til at lande efter meldinger fra de hviderussiske myndigheder om en bombetrussel.

Flere lande har dog kaldt bombetruslen falsk og beskyldt Hviderusland for at tvinge flyet ned for at anholde en oppositionsaktivist.

Så sent som i juli sidste år måtte et tredje fly fra Ryanair lande i London på vej fra Dublin til Kraków efter en bombetrussel, der senere viste sig at være opdigtet.