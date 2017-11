Mugabes parti samlet for at tage skridt til rigsretssag

Zimbabwes præsident, Robert Mugabe, er "en kilde til uro", og han har udvist foragt for sit lands love i de seneste 15 år, siger det regerende parti i landet, Zanu-PF, i et udkast til anklager mod Mugabe ved en rigsretssag.

Partiets ledelse giver Mugabe skylden for en dyb økonomisk krise i landet, og partiets ledere siger, at de vil drøfte en rigsretssag mod den 93-årige leder, som ikke har overholdt en tidsfrist om at træde tilbage senest mandag middag efter næsten 40 år ved magten.

Anklager om embedsmisbrug mod Mugabe vil ifølge ledende partimedlemmer medføre, at parlamentet kan afsætte "The Grand Old Man" i afrikansk politik.

Partiets ledelse er samlet til et krisemøde, der startede klokken 13.30 (dansk tid).

Den amerikanske tv-station CNN rapporterede tidligere mandag, at Mugabe har accepteret at træde tilbage, og at han og hans kone har indgået en aftale, der giver dem fuld immunitet.

- De kan beholde private ejendomme, siger en kilde med kendskab til forhandlingerne til det amerikanske medie.

Samtidig siger Chris Mutsvangwa, som leder krigsveteranerne i landet, at veteranerne vil gå til højesteret for at få fjernet Mugabe.Præsidenten blev i sidste uge under et møde i Zanu-PF's centralkomité fjernet som formand for partiet.

Dermed lå det lige for, at Mugabe snart ville være fortid som præsident i Zimbabwe efter 37 år på posten.

Men søndag overraskede den 93-årige leder, da han i en tv-tale meddelte, at han selv vil stå i spidsen for den kommende kongres i det regerende parti. Det var ventet, at han ville bruge talen til at træde tilbage.

Men der var en god forklaring på Mugabes beslutning, fortæller to partikilder til nyhedsbureauet Reuters.

- Det ville have været ekstremt kritisk, hvis han var trådt tilbage foran disse generaler. Det ville være endt med en masse ballade, siger en kilde fra Zanu-PF.