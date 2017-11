Mugabes nevø: Mugabe er klar til at dø for sin sag

Nevøen tilføjer, at Robert og Grace Mugabe ikke har nogen intention om at træde tilbage for at legitimere militærets magtovertagelse i landet.

Zimbabwes præsident, Robert Mugabe, og hans kone, Grace, er "parate til at dø for, hvad der er rigtigt".

I Interviewet siger Zhuwao også, at syv mennesker er blevet dræbt, siden militæret tog kontrollen.

Men nevøen kan imidlertid ikke oplyse, hvem de dræbte er eller give yderligere oplysninger om de påståede drab, skriver Reuters.

Lørdag er tusindvis af mennesker gået på gaden i hovedstaden Harare for at vise deres glæde over, at præsident Mugabes langvarige styre efter alt at dømme lakker mod enden.

Militæret lader demonstrationerne finde sted, men stoppede dog en stor gruppe mennesker, der ville gå mod Mugabes officielle bolig i Harare.

- Lad os tage ud og tage vores land tilbage fra Mugabe, lyder opfordringen til demonstranterne fra lederen af det indflydelsesrige veteranforbund, Victor Matemadanda.

Patrick Zhuwao betegner lørdagens store demonstrationer som et forsøg fra militærets side på at camouflere det "kup", der har fundet sted.

Zhuwao var senest i kontakt med Zimbabwes førstedame, Grace Mugabe, fredag aften, fortæller han.

Han oplyser, at Mugabe-parret efter omstændighederne har det godt, men at præsident Mugabe stort set ikke har sovet, siden militæret tog magten i landet onsdag og satte ham og hans kone i husarrest.