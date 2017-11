Mugabes nære ven: Ansigtet strålede af lettelse da han gik af

Fader Fidelis Mukonori er jesuitisk præst og en nær ven af Robert Mugabe.

Han griner ad en artikel fra den kritiske, privatejede avis Standard, hvor det fremgik, at præsidenten græd og klagede over sine generalers svigt, da han gik med til at træde tilbage.

- Da han havde underskrevet, strålede hans ansigt bare. Der var ingen gråd, med mindre der var grædende engle et sted, siger fader Fidelis Mukonori efter en søndagsmesse uden for hovedstaden Harare.

- For mig var det et tegn om, at han accepterede, at "ah, det her er ovre", han er lettet - ikke at han er brøstholden, men lettet.

Mugabe indså, at det var slut, to dage før han trak sig endeligt, fortæller præsten. Det skete, da han så 60.000 zimbabwere gå på gaden og kræve hans tilbagetræden.

Mugabe blev presset af militæret til at gå af, efter at han havde fyret sin vicepræsident, Emmerson Mnangagwa, i begyndelsen af november.

Hæren frygtede, at den 93-årige præsidents meget yngre kone, som ikke er populær blandt de gamle militærfolk, ville overtage magten efter sin mand.

Siden er Mnangagwa vendt tilbage og har aflagt ed som Zimbabwes præsident ved en ceremoni på et stadion i Harare.

Nu er spørgsmålet, om der efter næsten fire årtier med Mugabe, som er beskyldt for at krænke menneskerettighederne og forarme sit eget land, vil betyde bedre tider.

Mnangagwa har fået kælenavnet "krokodillen". I 1990'erne var han blandt andet chef for den interne sikkerhedstjeneste, som ifølge menneskeretsgrupper dræbte omkring 20.000 mennesker