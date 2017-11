Mugabe overrasker i tale - træder ikke tilbage

Han siger i tv-talen, at han selv vil stå i spidsen for den kommende kongres i det regerende parti Zanu-PF. Den finder sted i næste måned.

Zimbabwes præsident, Robert Mugabe, undlader meget overraskende at meddele i en tv-tale, at han træder tilbage. Det var forventningen blandt de fleste af landets borgere.

Men det er et udsagn, der ikke giver mening.

Mugabe blev tidligere på dagen under et møde i Zanu-PF's centralkomité fjernet som formand for partiet.

TV-billeder viste, hvordan partimedlemmer jublede, sang og dansede, da beslutningen var truffet.

Også hans kone Grace blev fjernet fra sine poster. Mange har mistænkt Mugabe for at køre sin knap 40 år yngre kone i stilling til at overtage magten i Zimbabwe.

- Vi kan ikke lade os styre af bitterhed, siger Mugabe i tv-talen og afslutter den overraskende med disse ord:

- Jeg takker jer, og godnat.

Til nyhedsbureauet Reuters havde to kilder - et højt placeret medlem af regeringen og en person der havde overværet ledende hærofficerers møde med Mugabe - kort før talen fortalt, at den aldrende leder ville meddele sin afgang.

- Jeg er forbløffet. Det er ikke bare mig, men hele nationen. Han er i gang med et spil. Han har bedraget hele nationen, siger oppositionslederen Morgan Tsvangirai ifølge Reuters.

Lørdag var hundredtusinder af mennesker på gaden i hovedstaden Harare for at fejre, at Mugabes regeringstid er slut.

Undervejs i sin lange tv-tale, hvor Mugabe rodede rundt med de forberedte talepapirer, pegede han på landets økonomiske vanskeligheder, og at der havde været uenighed i Zanu-PF. Men en ny "arbejdskultur" skal få tingene til at vende rundt og sætte gang i økonomien, mente han.

Men talen forholdt sig ikke til, at hans personlige situation har ændret sig drastisk.

Han har været holdt i husarrest, siden militæret tidligere på ugen reelt tog magten ved et stilfærdigt kup.

Zanu-PF har stillet Mugabe stolen for døren og giver ham en frist til mandag klokken 12.00 til at trække sig frivilligt som præsident. Sker det ikke, vil der blive taget skridt til at indlede en rigsretssag.

Lederen af Zimbabwes krigsveteraner - en meget magtfuld gruppe - Chris Mutswanga, skriver i en sms efter talen, at rigsretssagen mod Mugabe vil fortsætte. Det skriver Reuters.

Han tilføjer, at folk onsdag vil gå på gaden i Harare for at demonstrere.