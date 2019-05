Den særlige anklager og tidligere FBI-chef Robert Mueller forlader podiet efter at have givet en udtalelse om sin undersøgelse af, hvorvidt der fandt et samarbejde sted mellem Rusland og Trump-kampagnen, og om den siddende præsident forsøgte at forhindre efterforskningen af dette.

Mueller: Det var ikke muligt at sigte Trump

Mueller afviser at vidne i Kongressen. Rapporten er mit vidneudsagn, siger den særlige anklager.

Rusland-rapporten fra den særlige anklager Robert Mueller frifinder ikke præsident Donald Trump.

Det understreger rapportens hovedforfatter i en udtalelse onsdag.

- Hvis vi havde været overbeviste om, at præsidenten tydeligvis ikke havde begået en forbrydelse, ville vi have sagt det, siger Mueller.

Han har brugt knap to år på at efterforske en mulig forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen op til valget i 2016.

Det var ikke en mulighed at sigte præsidenten for en forbrydelse ifølge de retningslinjer, som Mueller og hans efterforskere fik fra Justitsministeriet, forklarer han.

- En særlig anklagers kontor er en del af Justitsministeriet, og ved forordning er det bundet af ministeriets politik, forklarer Mueller i sin knap ti minutter lange udtalelse.

- At sigte præsidenten for en forbrydelse var derfor ikke en mulighed, vi kunne overveje.

Det ville ikke være retfærdigt at potentielt beskylde nogen for en forbrydelse, når der ikke kunne komme en domstolsafgørelse i den sag, tilføjer den særlige anklager.

- Det er nu op til Kongressen at reagere på de forbrydelser, løgne og andre overtrædelser fra præsident Trumps side, siger demokraten Jerrold Nadler, der er formand for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, i en kommentar ifølge Reuters.

I sin udtalelse onsdag siger Mueller, at hans rapport viser, at der var "adskillige, systematiske bestræbelser" på at påvirke den amerikanske valgkamp op til præsidentvalget i 2016, og at det "fortjener enhver amerikaners opmærksomhed".

Det er hans første offentlige udtalelse i to år.

Mueller afviser at vidne i Kongressen, hvor Demokraterne gerne vil have ham til at uddybe konklusionerne i rapporten.

- Rapporten om Rusland er mit vidneudsagn, siger han i sin udtalelse med henvisning til den 400 sider lange rapport, som han og hans team har udarbejdet.

- Jeg mener ikke, at det er passende for mig at udtale mig yderligere, siger Mueller.

Han tilføjer, at han nu forlader Justitsministeriet, efter at hans arbejde med at undersøge en mulig forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen er slut.

Trump har adskillige gange betegnet Mueller-undersøgelsen som en "heksejagt". Onsdag skriver han på Twitter, at intet er ændret efter Muellers udtalelse.

- Der var utilstrækkelige beviser og derfor, i vores land, er en person uskyldig. Sagen er lukket!