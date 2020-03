Moskvas borgmester beordrer byens borgere inden døre

Byens borgere vil kun få lov til at forlade deres hjem, hvis de har behov for akut lægehjælp, har et job, der er af væsentlig samfundsnytte eller behøver at købe mad og medicin.

Det har indtil nu kun været borgere over 65 år, der har fået besked på at holde sig inden døre.

De nye regler for Moskva træder i kraft samtidig med, at regeringen lukker landets grænser i et forsøg på at holde smitten ude.

Der var søndag registreret 1534 smittede af coronavirus i Rusland, og otte meldes døde.