Moren til George Floyds datter: Betjente skal betale for drabet

Han var en god far, som ikke fortjente at dø med ansigtet ned i fortovet under vægten af tre politibetjente, siger hun.

Med sin seksårige datter, Gianna, klamrende til sig siger Roxie Washington til journalister tirsdag, at hun ønsker, at alle fire betjente involveret i George Floyds død skal betale for drabet.

- I sidste ende får de lov til at gå hjem til deres familier. Gianna har ikke længere en far. Han kommer aldrig til at se hende vokse op og færdiggøre hendes uddannelse. Han kommer aldrig til at følge hende ned ad gulvet til hendes bryllup, siger Roxie Washington.

Under Roxie Washingtons tale på et pressemøde på rådhuset i Minneapolis er seksårige Gianna klædt i en hvid t-shirt, lyseblå jeans og hvide tennissko.

- Han elskede hende, han elskede hende så højt, siger Roxie Washington om George Floyds følelser for sin datter.

- Jeg er her for mit barn. Og jeg er her for George, fordi jeg kræver retfærdighed for ham. Jeg vil have retfærdighed for ham, fordi han var god. Uanset, hvad nogen tænker, så var han god, siger hun.

Roxie Washington er flankeret af familiens advokater og familievennen Stephen Jackson, en tidligere NBA-spiller.

- Hvorfor skal vi se hende lide? Jeg er her for at kræve retfærdighed for min ven. Og på en eller anden måde - fanden stå ved det - skal vi nok få det, siger Stephen Jackson.

- Det er nødt til at stoppe, tilføjer han.

Betjenten bag anholdelsen af George Floyd, Derek Chauvin, er blevet fyret, anholdt og sigtet for drab og uagtsomt manddrab.

Tre andre betjente, der var til stede under anholdelsen, er ikke sigtet, men fyret fra deres job ved politiet i Minneapolis.