Morales: Mexico har reddet mit liv

Ekspræsidenten gentager, at han har været udsat for et kup. Både hans eget og hans søsters hus er blevet ransaget, fortæller han.

Mexico har forhandlet med flere latinamerikanske lande for at sikre, at Morales kunne flyve under sikre forhold fra Bolivia til Mexico. Det oplyser den mexicanske udenrigsminister, Marcelo Ebrard, tidligere tirsdag.

Mandag meddelte Ebrard, at Morales har fået asyl i Mexico.

Morales trådte søndag tilbage efter knap tre ugers store demonstrationer i Bolivia. Store dele af befolkningen mener, at der var fiflet ved resultaterne af præsidentvalget den 20. oktober.

Det blev bekræftet af en rapport fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), hvilket pressede Morales til at love at lade valget gå om. Få timer efter, at han var kommet med det løfte, gik han af.