Mor redder femårig søn fra pumas klør i Californien

Myndighederne i det sydlige Californien har skudt og dræbt en puma, efter at den angreb og sårede en femårig dreng alvorligt.

Det skriver The Guardian søndag.

Den 30 kilo tunge puma angreb drengen, da han torsdag legede ude foran sit hus i byen Calabasas. Den store kat trak efterfølgende drengen på tværs af husets græsplæne og "cirka 40 meter væk".

Det sagde Patrick Foy, der er talsmand for Californiens naturstyrelse, lørdag ifølge avisen.

Drengens mor kom dog hurtigt til sin søns undsætning efter at have hørt tumulten udenfor og fik pumaen jaget væk ved at slå dyret med sine bare næver, indtil katten slap den lille dreng.

Den femårige blev efter episoden hastet til et hospital i Los Angeles af sine forældre med alvorlige skader i hovedet og på overkroppen. Han er siden blevet meldt i stabil tilstand.

- Den ægte helt i denne historie er drengens mor, fordi der er ingen tvivl om, at hun reddede sin søns liv, forklarede Patrick Foy lørdag.

- Hun løb ud af huset og begyndte at angribe og slå pumaen og fik den af hendes søn.

Efter ankomsten til hospitalet ringede forældrene til politiet for at gøre dem opmærksomme på angrebet.

En betjent blev kort efter sendt til huset, hvor han i nærheden fandt en puma, der lå på lur i buskene "med ørerne lagt tilbage, mens den hvæsede af ham", sagde Foy lørdag.

På grund af den aggressive adfærd blev den store kat skudt, og en DNA-test bekræftede efterfølgende, at der var tale om den puma, der havde angrebet den femårige dreng.

Det oplyser Californiens naturstyrelsen i en meddelelse ifølge The Guardian.

Ifølge BBC er det særdeles sjældent, at pumaer angriber mennesker i Nordamerika.

CBS News skriver ifølge BBC at den pågældende puma ifølge flere eksperter var et ungt dyr, der stadig var i gang med at lære at jage og klare sig selv.