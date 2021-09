Mor fængsles i Sverige for grove IS-forbrydelser i Syrien

Stockholms byret oplyser, at en 49-årig kvinde, der tilsluttede sig Islamisk Stat (IS) i Syrien, er blevet fængslet under mistanke om at have begået alvorlige krigsforbrydelser.

Hun er "mistænkt for sammen og i forståelse med andre at have medvirket til, at et barn under 15 år er blevet brugt som barnesoldat", lyder det ifølge anklageren.

De forbrydelser, hun sættes i forbindelse med, skete i perioden 2013 til 2016.

Kvinden nægter sig skyldig.

Efter denne udveksling mellem anklager og forsvarer meddeler dommeren, at resten af varetægtsforhøret skal foregå bag lukkede døre. Det sker efter anmodning fra den offentlige anklager.

Anklageren henviser til behovet for at hemmeligholde vigtige oplysninger i den fortsatte efterforskning.

Kvinden rejste i 2013 til Syrien sammen med sine dengang fem mindreårige børn for at tilslutte sig Islamisk Stat. Hun vendte sidste år tilbage til Sverige.

Billeder, der er taget i Syrien, viser ifølge mediet SVT nogle af hendes børn, der poserer med våben og tager opstilling foran lemlæstede mennesker.

I Syrien skal de have været udsat for et antal "traumatiske hændelser" ifølge anklageren. Kvinden hævder, at de levede et normalt liv.

To af børnene døde senere i Syrien 14 og 18 år gamle.