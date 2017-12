Moore går til domstol - vil have valg i Alabama omstødt

Den republikanske politiker Roy Moore har lagt sag an ved en domstol for at få resultatet af et valg til det amerikanske senat erklæret ugyldigt.

Delstatens statssekretær, republikaneren John Merrill, siger oven på nyheden i et telefoninterview med mediet CNN, at han vil bekræfte Jones som vinder af valget senere torsdag.

En delstatssekretær er en højtstående folkevalgt, der dog er placeret under delstatens politiske chef, guvernøren.

Det er første gang i over et kvart århundrede, at en demokrat skal repræsentere Alabama i USA's senat.

Moore var i forvejen kendt for at være en excentrisk kandidat. Men hans kampagne blev for alvor afsporet, da avisen Washington Post kunne afsløre, at han tidligere i sit liv havde brugt sin magt som offentlig anklager til at forulempe mindreårige og unge kvinder seksuelt.

Selv om avisens historier var særdeles veldokumenterede, så betegnede Moore dem som "fake news" - falske nyheder.

Den 70-årige Moore har på intet tidspunkt erkendt at have tabt valget. Og onsdag lagde han sag an ved en distriktsdomstol i Montgomery.

Der foregik valgsvindel, som kan have frataget ham valgsejren, hævder Moore i sin stævning.

Det var kun 20.000 stemmer, der skilte ham og den demokratiske kandidat.

Med sin stævning onsdag forsøgte han at forhindre Alabamas guvernør og statens myndigheder i at give den endelige bekræftelse af resultatet. Der er deadline torsdag.

Moore siger, han har fået eksperter til at bekræfte, at "der foregik uregelmæssigheder på 20 procent af valgstederne i Jefferson County". Hvis det bliver bekræftet, kan det alene her ændre udfaldet af valget, hævder Moore.

Valget i Alabama betyder, at republikanernes flertal i USA's senat i det nye år bliver papirtyndt - 51-49 i republikanernes favør.