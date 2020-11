Montenegrinerne er blevet sure over den serbiske ambassadørs udtalelser om historiske begivenheder.

Montenegro og Serbien udviser hinandens ambassadører i strid

Montenegrinerne er blevet sure over den serbiske ambassadørs udtalelser om historiske begivenheder.

Montenegro og Serbien har udvist hinandens respektive ambassadører. Det oplyser begge landes udenrigsministre lørdag.

Udvisninger ses som en yderligere eskalering af det i forvejen anspændte forhold mellem de to tidligere jugoslaviske republikker.

Den nye konflikt er blusset op, efter at den serbiske ambassadør fredag kom med udtalelser om historiske begivenheder i Montenegro.

Montenegros regeringskontor mener, at ambassadør Vladimir Bozovic har blandet sig i landets ”interne anliggender”, hvilket siden førte til, at Bozovic blev vist ud af landet.

Det fik efterfølgende Serbien til at give Montenegros ambassadør, Tarzan Milosevic, 72 timer til at forlade landet.

Montenegro erklærede landets uafhængighed fra Serbien i 2006, men spændinger om en national identitet plager stadig den lille Balkan-nation.

Fredag kaldte den serbiske ambassadør en forsamling fra 1918, der besluttede, at Montenegro skulle miste sin uafhængighed og tilslutte sig Serbien og blive end del af kongeriget med serbere, kroater og slovenere, for en ”befrielse”.

Forsamlingen var ifølge Bozovic et ”udtryk for folks vilje til at forene sig med det broderlige Serbien”. Det sagde ambassadøren på et møde i en sammenslutning, der repræsenterer montenegrinske serbere.

- Bozovic nedgjorde på den mest direkte måde vores land, som har givet ham diplomatisk gæstfrihed, sagde Montenegros udenrigsminister efterfølgende.

I 2018 vedtog montenegrinske lovgivere en beslutning, der symbolsk annullerede beslutningen fra 1918 om at tilslutte sig Serbien.

Forholdet mellem de to nabolande blev yderligere anstrengt, da pro-serbiske oppositionspartier vandt flertal ved Montenegros parlamentsvalg i august.

/ritzau/AFP