Modstandere af vaccine angriber Slovakiets parlament

Politiet har brugt tåregas for at forhindre de flere hundrede demonstranter i at trænge ind i nationalforsamlingen.

En kvindelig betjent er såret under tumulterne. Det oplyser en ambulancetjeneste.

Demonstranter har råbt slagord som "vaccinefascisme", "Gestapo" og "Vi giver ikke op".

Protesterne er en reaktion på et udkast til en ny lov. Den vil blandt andet gøre det lettere for vaccinerede at handle i butikker ved at bruge et coronapas.

Den slovakiske regering håber på, at det vil få flere til at lade sig vaccinere.

- Vi griber til disse midler for at beskytte alle vore borgeres liv, også demonstranternes, siger premierminister Eduard Heger.

1,9 millioner slovakker ud af en befolkning på 5,5 millioner er fuldt vaccinerede. Det svarer til 34,9 procent ifølge Johns Hopkins University i USA.

Det giver landet en bundplacering i forhold til de øvrige EU-lande.

Flere partier i oppositionen har været modstandere eller udtrykt skepsis over for vaccinerne mod covid-19. Blandt dem er tidligere premierminister Robert Fico. Han har sagt, at han ikke selv vil lade sig vaccinere ifølge Reuters.