Modige vulkanturister griller skumfiduser over sydende lava

Vulkanen ligger cirka 40 kilometer fra hovedstaden Reykjavik nær bjerget Fagradalsfjall og kan besøges via halvanden times gang fra nærmeste vej.

- Det er fuldstændig utroligt, siger 21-årige Ulvar Kari Johansson.

- Det lugter ret grimt. For mig er det mest overraskende de orange farver. De er meget dybere, end hvad man kunne forvente, siger han.

Omkring 300.000 kubikmeter lava er ifølge eksperter flydt ud fra vulkanen.

- For mig er det varmen, der er det mest overraskende. Da vi nærmede os den flydende lava, steg temperaturen med 10 til 15 grader, og vores ansigter rødmede, siger Emilie Saint-Mleux, en fransk udvekslingsstuderende.

Adgang til vulkanen var indledningsvist spærret. Lørdag eftermiddag åbnede myndighederne dog for besøgende under strenge retningslinjer.

- Vi er her bare for at holde øje med folk og for at sikre, at alt er fint. Og så beder vi folk om ikke at komme alt for tæt på lavaen, siger Atli Gunnarsson, en 45-årig politibetjent, mens han holder en gasmaske i hånden.

Gasserne fra vulkanen har tidligt mandag fået myndighederne til igen at lukke adgangen for nysgerrige vulkanturister.

Island har trods coronapandemien for nylig åbnet sine grænser for turister fra hele verden. Man må komme ind i landet, hvis man kan bevise, at man er blevet vaccineret mod coronavirus eller har været smittet.