Modi indleder næste vaccinefase med sit første stik

Her får den brede befolkning over 60 år og sårbare over 45 år nu adgang til vaccinen.

Hidtil har vaccinekampagnen været rettet mod sundhedspersonale og andre i frontlinjen.

Indien med 1,3 milliarder indbyggere har indtil videre vaccineret 12,2 millioner i frontlinjen.

- Det er værd at bemærke, hvordan vores læger og forskere har arbejdet hurtigt for at styrke den globale kamp mod covid-19, skriver den 70-årige Modi på Twitter.

Han har samtidig delt et billede af sig selv, da han får stikket på et offentligt hospital i New Delhi.

- Jeg opfordrer til, at alle dem, der er berettigede til at få vaccinen, får den. Lad os gøre Indien fri for corona, skriver Modi videre.

Regeringen sagde i sidste uge, at den ville lade folk selv vælge deres vaccinationscenter og lade dem vælge mellem den indiske vaccine fra Covaxin eller vaccinen fra AstraZeneca i modsætning til tidligere.