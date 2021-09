Modernas topchef: Corona er overstået om et år

Den øverste chef i medicinalselskabet Moderna, Stéphane Bancel, tror, at coronapandemien kan være overstået om et år.

- Boostere - et tredje stik - bør også være mulige i det omfang, det kræves, føjer han til.

Han mener også, at vaccinationer snart vil være tilgængelige for børn.

- De, som ikke bliver vaccinerede, vil immunisere sig selv, fordi Delta-varianten er så smitsom. På den måde vil vi ende med at være i en situation, der ligner influenzaen. Du kan enten blive vaccineret og få en god vinter. Eller også gør du det ikke og risikerer at blive syg og muligvis ende på hospitalet.

På spørgsmålet om det betyder, at alt vender tilbage til det normale i anden halvdel af 2022, svarer han: "I dag om et år, antager jeg".

Modernas vaccine mod covid-19 er den af de to, der indgår i det danske vaccineprogram. Den anden er vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Bancer fortæller, at det tredje stik med Moderna - som i første omgang vil blive tilbudt ældre mennesker - til næste år vil have den halve volumen af den, der blev givet ved første stik.

I år vil det stadig være den samme volumen for tredje stik som for første, fordi Moderna ikke har haft tid til at ændre det, siger han.

Han siger, at Moderna er i gang med boostervacciner for 2022, der tager højde for Delta-varianter og den sandsynlige mutation lidt længere fremme: Delta plus Beta.