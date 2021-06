Moderaterna afvist efter bejleri til Löfvens støtteparti

I Sverige har den borgerlige statsministerkandidat Ulf Kristersson fået første serv i forsøget på at danne en regering. Onsdag forsøgte hans parti at lokke Centerpartiet til at skifte side fra statsminister Stefan Löfvens blok. Uden held.

På et pressemøde præsenterede Moderaternas finansordfører, Elisabeth Svantesson, en landdistrikspakke.

Pakken skulle overbevise Centerpartiet, der tidligere har peget på Ulf Kristersson som statsminister, om at trække støtte til Stefan Löfven og skabe et flertal bag en borgerlig regering i Sverige.

Men tilbuddet er afvist, oplyser Centerpartiets gruppeformand, Anders W. Jonsson ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Årsagen til, at Centerpartiet efter valget i 2018 forlod Ulf Kristerssons blok og lavede en aftale, der gjorde socialdemokraten Stefan Löfven til statsminister, er nemlig ikke ryddet af vejen.

Centerpartiet vil ikke danne et regeringsgrundlag med et andet parti i den borgerlige blok - Sverigedemokraterna.

Det er fortsat en blokade for, at Centerpartiet vil pege på Ulf Kristersson, siger Anders W. Jonsson ifølge TT.

Fredag skal Ulf Kristersson afgive en status til Rikdagens leder, talman Andreas Norlén, på, hvordan det går med at samle et flertal.

Sveriges regering gik mandag af, efter at et flertal i Riksdagen havde stemt imod regeringen i en tillidsafstemning. Der arbejdes nu på at danne en ny regering. Her har Ulf Kristersson fået første forsøg.

Allerede mandag kan Norlén bede Riksdagen om at stemme om en potentiel Ulf Kristersson-regering.

Her kan det ifølge TT blive afgørende, hvis Kristersson kan overtale bare nogle af Centerpartiets medlemmer i Riksdagen til at afstå fra at stemme. Det vil i så fald forhindre et flertal i mod ham.