Mladics blodige arv deler Bosnien trods dom

Det blev fastslået, da en FN-appeldomstol i Haag tirsdag stadfæstede en dom over den tidligere bosnisk-serbiske hærfører Ratko Mladic og sendte ham i fængsel på livstid for folkedrab.

Mladic fortsætter dog med at skabe splittelse mellem bosniske muslimer, serbere og kroater.

Blandt overlevende og pårørende til ofre for Srebrenica-massakren i 1995 var den umiddelbare reaktion på dommen lettelse.

- Vi har været bekymrede for, hvad der ville ske den seneste måned, men vi er tilfredse. Gud ske tak og lov, at det er ovre, sagde Mida Osmanovic.

Hun så dommen blive læst op på live-tv ved Srebrenica Memorial Centre sammen med andre kvinder.

- Det giver os en eller anden form for tilfredsstillelse, men endnu mere sorg, tilføjede Osmanovic.

Hun uddybede, at dommen får hende til at huske tilbage på det, som hun oplevede for 26 år siden.

Dengang kunne hun og andre kvinder i Srebrenica blot se til, da 8000 bosniske drenge og mænd blev dræbt af serbiske soldater i dagene 12.-20. juli 1995. En massakre, som 78-årige Mladic som hærfører spillede en nøglerolle i.

Dommen afslutter 25 år med retssager ved FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien (ICTY).

I alt er 90 mennesker blevet dømt for forbrydelser begået under krigen i Bosnien, hvor 100.000 mennesker blev dræbt, og to millioner blev sendt på flugt.

Blandt bosniske serbere var reaktionen på dommen en helt anden end blandt de pårørende.

Den bosnisk-serbiske leder Milorod Dodik, der for tiden står i spidsen for det delte præsidentskab i Bosnien-Herzegovina, ser dommen som et udtryk for en heksejagt mod serbere.

- Det står klart for os, at det er et forsøg på at skabe en myte om et folkedrab i Srebrenica, som aldrig har fundet sted, siger han.

De fleste serbere benægter folkedrabet og ser Mladic som en helt, der forsvarede serberne.

Bojan Stojnic, som er en økonom, der bor i den største bosnisk-serbiske by, Banja Luka, giver således heller ikke meget for dommen.

- Jeg mener, at domstolen i Haag sandsynligvis blev designet fra begyndelsen med det formål at dømme til én side, nemlig mod os. Og jeg forventer simpelthen ingen form for retfærdighed, ingenting, siger han.

En overraskelse tirsdag var, at dommeren Prisca Matimba Nyambe på en række punkter udtrykte dissens med de fire andre dommere og dermed signalerede opbakning til en ny retssag. Hun gav ingen begrundelse.

BBC's Haag-korrespondent Anna Holligan bemærker, at dissensen kan være vand på møllen for nationalistiske serbiske grupper.

- Det kan øge spændingerne og bruges som ammunition for dem, der ønsker at benægte folkedrabet og glorificere den tidligere general, skriver hun i en analyse for det britiske medie.

Ved gravpladsen i Srebrenica står dog en håndfast påmindelse om massakren i form af 6600 hvide gravsten.

Her gik flere fra gruppen Srebrenicas Mødre rundt tirsdag - samme dag, som dommen blev afsagt.

- Størstedelen af min familie ligger her, sagde Mida Osmanovic.