Mladic får sin endelige dom ved FN's appeldomstol

En FN-appeldomstol i Haag afsiger tirsdag den endelige dom over den tidligere bosnisk serbiske hærfører Ratko Mladic, der er idømt fængsel på livstid for folkedrab.

Han blev i 2017 idømt livsvarigt fængsel for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden under den 43 måneder lange borgerkrig i Bosnien-Hercegovina i årene 1992-1995. Hans forbrydelser omfattede massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd.

Mladic blev kaldt "Slagteren fra Bosnien" - blandt andet fordi han gav ordren til massakren i Srebrenica i 1995 og for en 40 måneder lang belejring af Sarajevo.

Dommene begynder at læse deres dom op klokken 15.00.

- Der er virkelig talte om den sidste store retssag. Det er en uendelig historie, som mange mennesker ikke troede nogensinde ville blive afsluttet, men det sker nu, siger historikeren Iva Vukusic på Utrechts universitet.

Dommen tirsdag kommer 25 år efter retssager ved FN's særlige krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien (ICTY), hvor der er fældes dom over 90 mennesker.

Domstolen anses for at være en forløber for Den Internationale Straffedomstol, der er verdens første permanente krigsforbryderdomstol.

Denne er også placeret i Haag.

Vukusic siger, at dommen har betydning ud over det tidligere Jugoslavien.

- Den sender et budskab til alle, der lever med konflikt som for eksempel folk i Syrien. Den viser, at ting er mulige, selv om det virker håbløst, siger hun.

FN-anklageren Serge Brammertz understreger, at dommen over Mladic har kolossal betydning for blandt andet mødrene i Srebrenica, som mistede deres sønner og mænd.

- Deres liv stoppede dagen, hvor folkedrabet fandt sted, siger han.

Ratko Mladic var på fri fod og levede skjult i en årrække efter krigen. Men i 2011 blev han fanget.

Han blev anholdt i Lazarevo i Serbien og overbragt til krigsforbrydertribunalet i Haag.

Mladics militærkarriere begyndte i hæren i det tidligere Jugoslavien.