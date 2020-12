Donald Trump (til højre) har kun godt halvanden måned tilbage i Det Hvide Hus. Det er normalt, at afgående amerikanske præsidenter benytter deres ret til at benåde udvalgte fanger. Manden til venstre er justitsminister William Barr. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Mistanke om forsøg på at bestikke Trump

Justitsmyndighederne i USA undersøger en sag, hvor en person måske har forsøgt at bestikke præsident Donald Trump til gengæld for at blive benådet.

Verden - 02. december 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det amerikanske justitsministerium undersøger en sag, som muligvis er et forsøg på at bestikke den amerikanske præsident, Donald Trump, til at benåde en fange. Hans præsidentskab synger på sidste vers - den 20. januar afløses han af demokraten Joe Biden.

