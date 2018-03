Mistænkte for drab på slovakisk journalist løslades

Parret blev fundet skudt og dræbt i deres hjem.

Politiet har mistanke om, at det var et bestilt mord. 27-årige Kuciak var ved at undersøge en forbindelse mellem slovakker og den italienske mafia. De skulle have svindlet med EU-midler.

Drabet har vakt bestyrtelse i Slovakiet og er blevet kendt ud over hele Europa.

- Under varetægtsfængslingen - 48 timer - har politiet tjekket og undersøgt kendsgerningerne, som det behøves, for at rejse en sigtelse.

- Efter de 48 timer er gået, blev disse personer løsladt, siger talskvinden.

Det italienske nyhedsbureau Ansa har talt med den italiensk mafia-anklager Gaetano Paci. Han siger, at de syv anholdte i Slovakiet "pludselig oplevede en eksplosion i deres økonomiske og forretningsmæssige værdier".

Det er det første overlagte drab på en journalist i Slovakiet.

Tusinder af mennesker deltog fredag i en demonstration i hovedstaden Bratislava. De krævede, at regeringen reagerer hurtigt på drabene.

Kuciaks sidste ufærdige artikel er publiceret efter hans død af slovakiske og internationale medier

I Kuciaks artikel om svindel med EU-midler nævner han personer, der tidligere har arbejdet i premierminister Robert Ficos kontor.

Drabene har udløst krav fra Ficos regeringspartnere om, at han skiller sig af med flere prominente embedsmænd.

- Der er et forfærdeligt svineri rundt om os, og vi almindelige mennesker må finde os i det, sagde 58-årige Jozef Belovic, da han fredag sluttede sig til de op mod 15.000 mennesker, der i gik i optog gennem et frysende koldt Bratislava.