Mistænkt van Gogh-tyv anholdt i Holland - maleriet mangler

Hollands politi har tirsdag anholdt en 58-årig mand, som mistænkes for at stå bag tyveriet af to værdifulde malerier - af Vincent van Gogh og af Frans Hals - fra museer i landet sidste år.

Manden blev anholdt i sit hjem i den centrale by Baarn. Men myndighederne har ikke fundet de stjålne malerier.