Mistænkt tilstår drab på graverjournalist i Slovakiet

Men den hovedmistænkte i sagen, som har rystet landet - den slovakiske forretningsmand Marian Kocner - erklærer sig ikke skyldig i at have givet ordre til drabet på journalisten, som efterforskede hans forretninger.

Kuciak og hans forlovede blev fundet skudt og dræbt i deres hjem nær Bratislava i februar 2018.

Drabene førte til massedemonstrationer mod kriminalitet og korruption i landets politiske elite. Og de udløste en politisk krise, som medvirkede til regeringskrise og indsættelse af ny premierminister.

Den tidligere professionelle soldat Miroslav Marcek har nu tilstået, at han var den ene af to bevæbnede mænd, som trængte ind i Kuciak og hans forlovedes hjem og dræbte parret.

- Jeg er skyldig, sagde den 37-årige Marcek til nævningene ved retssagen ved en særdomstol i byen Pezinok, som ligger omkring 20 kilometer fra hovedstaden Bratislava.

- Jeg bankede på døren. Hr. Kuciak åbnede, og jeg skød ham i brystet, sagde han og tilføjede:

- Desværre så jeg, at der var endnu en person derinde. Hun løb ud i køkkenet, og jeg skød hende der.

Maskede og bevæbnede politifolk var til stede i retten, hvor sagen føres under store sikkerhedsforanstaltninger. Forældrene til de dræbte var også på plads ved retsmødet.

Sidste måned blev en mand, Zoltan Andrusko idømt 15 års fængsel for at være mellemmand ved planlægningen af drabet. Hans straf er nedsat, mod at han vidner i sagen.

Andrusko skal have været mellemmand og have hyret Marcek og dennes fætter, Tomas Szabo. Det skulle være sket efter anmodning fra vennen Alena Zsuzsova, som ifølge anklagemyndigheden handlede på vegne af Kocner.

Drabet udløste i 2018 de største demonstrationer i Slovakiet siden kommunismens fald.

Sagen banede vej for et valg, som i marts sidste år sikrede den liberale antikorruptionsaktivist Zuzana Caputová præsidentposten.

Myndighederne oplyste torsdag, at en slovakisk forretningsmand er sigtet for at have bestilt drabet på den undersøgende journalist.

- Den 8. marts rejste anklagemyndigheden sigtelser mod ham for at have bestilt drabet på Jan Kuciak. Det siger en ikke navngivet embedsmand fra klagemyndigheden i Bratislava.

Robert Fico, som var Slovakiets premierminister fra 2006 til 2017, trak sig efter massivt pres fra oppositionen. Protesterne gik på, at sagen om drabet på den undersøgende journalist var blevet håndteret dårligt.

Organiserede kriminelle - herunder mafiaen - har slået mindst 30 graverjournalister ihjel siden 2016, viste en rapport fra Journalister Uden Grænser (RSF) nogle måneder efter drabet på Kuciak.