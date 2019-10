Mistænkt drabsmand fra El Paso nægter sig skyldig i drab

Det siger han under et retsmøde torsdag, rapporterer flere amerikanske medier.

Den 21-årige amerikaner Patrick Crusius er tiltalt for at have dræbt 22 mennesker og såret 25 andre under et masseskyderi den 3. august i år.

Umiddelbart efter sin anholdelse tilstod han ugerningen over for politiet og fortalte, at han var gået målrettet efter mexicanere.

Men under en høring ved en domstol i El Paso torsdag nægter han sig skyldig.

Anklager Jaime Esparza har tidligere oplyst, at han vil gå efter dødsstraf til Patrick Crusius.

Ifølge anklagemyndigheden behandles skyderiet som en terrorhandling.

Efterforskningen peger på, at Crusius kørte ni timer fra sin hjemby Allen til grænsebyen El Paso, hvor størstedelen af indbyggerne er latinamerikanere.

Overvågningsvideoer viser, at han går ind i Walmart-forretningen med et gevær.

Inden angrebet offentliggjorde Patrick Crusius desuden en slags manifest, hvor der blandt andet står, at angrebet er "et svar på den latinamerikanske invasion" af USA.

Af anklageskiftet fremgår det, at det var Crusius selv, der overgav sig til politiet efter angrebet med ordene: "Jeg er gerningsmanden".

Patrick Crusius' mor har tidligere fortalt, at hun kontaktede politiet flere uger inden skyderiet, fordi det bekymrede hende, at sønnen havde et gevær.

Få dage efter skyderiet besøgte USA's præsident, Donald Trump, El Paso. Her blev han mødt af hundredvis af vrede demonstranter.

De kritiserede Trumps hårde retorik mod migranter, som ifølge demonstranterne har været med til at skabe politiske og kulturelle spændinger i USA.

Den amerikanske supermarkedskæde Walmart er efterfølgende stoppet med at sælge ammunition til håndvåben og visse geværer.