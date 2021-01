Mistænkelig pakke udløser evakuering af vaccinefabrik i Wales

Politiet siger i en kortfattet erklæring, at "vi er for øjeblikket engageret i en operation på virksomheden i Wrexham".

- Vejene i området er lukket, og vi anmoder alle om at holde sig på afstand, hedder det.

En talskvinde for Wockhardt, der producerer vaccinen for AstraZeneca i Wrexham, bekræfter over for det tyske nyhedsbureau dpa, at der blev slået alarm, da pakken blev opdaget.

- Vi fik besked på at foretage en delvis evakuering, mens sagen bliver efterforsket, siger talskvinden, som understreger, at de ansattes sikkerhed går forud for alt andet.