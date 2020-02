Minnesota-senatoren Klobuchar har fået ny stærk rolle

- Amy Klobuchar er kommet langsomt i gang, men langt flere er begyndt at lytte til hende nu, siger den 66-årige Liz Racioppi, som driver en mindre virksomhed i Nashua i New Hampshire.

Klobuchar blev med 20 procent af stemmerne nummer tre i New Hampshire efter Bernie Sanders og Pete Buttigieg.

En anden tilhænger af den midtersøgende senator fra Midtvesten, som fik et overraskende godt valg i New Hampshire, siger, at Klobuchar vil bygge "en stor, smuk blå mur af demokratiske stemmer og få Donald Trump til at betale for den".

- Nu begynder folk at få øje på den virkelige Amy, efter at medierne har behandlet hende uretfærdigt, fordi hun hidtil ikke har været i top-4, siger den 63-årige Karen Cornelius til Boston Herald.

Klobuchar har skabt sig en platform som en pragmatisk politiker fra Midtvesten og appellerer til "patrioterne, som ser mest på, hvad de har til fælles med andre".

Hun har både vundet støtte i storbyerne og blandt landmænd og indbyggere i mindre byer. Dermed har hun gode muligheder for at vinde stemmer blandt uafhængige og moderate republikanere.

- Amy er en kandidat, som kan vinde stort, og det er i New Hampshire, at vi skal sætte hendes kampagne i gang for alvor, sagde New Hampshire-senator Jeanne Dietsch op til tirsdagens primærvalg.

Den 59-årige Klobuchar har markeret sig som en erfaren senator og har langet kraftigt ud efter den 38-årige Pete Buttigieg på grund af hans angreb på de etablerede politikere i Washington.

Hvis det virkelig lykkes for hende at fastholde en plads blandt de fire ledende kandidater, kan det få afgørende indflydelse på valgkampens næste fase.

Her bliver kampen intensiveret om, hvilken type kandidat partiet ønsker at se i tvekamp med Trump til efteråret.

Skal det være en progressiv kandidat som Bernie Sanders eller Elizabeth Warren? Eller en midtersøgende kandidat som Klobuchar eller Buttigieg? Eller den tidligere New York-borgmester, milliardæren Mike Bloomberg?