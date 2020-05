Minnesota-betjent er drabssigtet efter brutal anholdelse

En fyret politibetjent fra den amerikanske delstat Minnesota er fredag blevet sigtet for drab og uagtsomt manddrab.

Det oplyser distriktsanklager Mike Freeman på et pressemøde.

Kort forinden havde de lokale myndigheder oplyst, at den hvide betjent ved navn Derek Chauvin var blevet anholdt. Det skete i kølvandet på en sag om en brutal anholdelse, der førte til en sort mands død.

Den sorte mand, 46-årige George Floyd, mistede livet, efter at Derek Chauvin havde siddet med sit knæ på Floyds hals i flere minutter.

Floyd sagde flere gange, at han ikke kunne få luft.

Betjenten er mere præcist sigtet for, hvad der i amerikansk lovgivning kaldes for drab af tredje grad - third degree murder - samt uagtsomt manddrab.

Third degree murder defineres som et drab, der er begået med den intention at skade et andet menneske, men ikke nødvendigvis at dræbe det.

Anholdelsen af George Floyd har skabt stort oprør i USA. Her er der på ny vakt debat om racespørgsmålet og brugen af unødig politivold.

Omstændighederne ved Floyds død trækker spor tilbage til Eric Garner, der i 2014 blev brutalt anholdt i New York.

Garner, der var sort, sagde også "jeg kan ikke trække vejret" flere gange, mens han blev holdt ned mod et fortov og senere døde.

Siden tirsdag har der været voldsomme demonstrationer i byen Minneapolis i Minnesota. Det fik torsdag guvernøren i Minnesota, Tim Walz, til at udkommandere 500 soldater fra Nationalgarden i Minneapolis.

På et pressemøde fredag formiddag lokal tid sagde delstatens justitsminister, Keith Ellison, at demonstranternes budskab var blevet hørt:

- Lad mig gøre det helt klart: Hvis jeres besked er, at hændelsen med George Floyd ikke kan tolereres og er fuldstændig uacceptabel, og at det kræver forandring, så er beskeden blevet afsendt, og den er også blevet modtaget.

Minnesotas guvernør tilføjer, at man forventer en "hurtig" afgørelse i sagen.

- Det er min forventning, at retfærdigheden vil ske fyldest i forhold til de involverede politibetjente på en hurtig og retfærdig måde. Det er alt, hvad vi forlanger, siger den demokratiske guvernør Tim Walz.