Minneapolis vil forbyde kvælertag og halsgreb blandt betjente

Byrådet i Minneapolis har stemt for at forbyde politiets brug af kvælertag og halsgreb som det, der blev benyttet af en betjent, der pressede sit knæ ind mod den sorte amerikaner George Floyds hals under en anholdelse.

Også i Californien vil guvernør Gavin Newsom forbyde greb, der lægger pres på halspulsåren.

De minder om den teknik, der blev brugt af betjenten Derek Chauvin, mens tre andre betjente stod og så på under anholdelsen af Floyd, som døde.

De fire betjente, som var indblandet i anholdelsen, er alle blevet fyret.

Betjenten, der sad på Floyds hals, er sigtet for drab. De andre tre betjente er sigtet for medvirken til drab. Floyds død under anholdelsen har ført til protester over hele USA.

Mange steder er halsgreb og kvælertag som magtanvendelse i politiet taget til genovervejelse.

Byrådets beslutning i Minneapolis kommer efter en menneskerettighedsklage fra delstaten Minnesota mod byen.

Bekendtgørelsen skal dog godkendes af en dommer, men vil forbyde enhver form for kvælertag og halsgreb.

Samtidig skal alle politibetjente med det samme rapportere om uautoriseret magtanvendelse blandt andre betjente.