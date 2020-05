"Jeg kan ikke trække vejret" gispede den sorte George Floyd under en anholdelse i Minneapolis. Betjente pressede i otte minutter sit knæ mod Floyds hals, og han blev kort efter meldt død. Nu er betjenten sigtet for uagtsomt manddrab, men det er ikke nok mener den dødes familie.

Minneapolis-borgmester: Uroligheder er utrolig farlige

Demonstranter trodser udgangsforbud i amerikanske Minneapolis, efter 46-årig sort mand dør under voldsom anholdelse. Uroligheder meldes i byer over hele landet.

Demonstranterne er rasende over, at en hvid politimand i byen Minneapolis i delstaten Minnesota under en anholdelse tidligere på ugen i otte minutter pressede sit knæ på halsen af den liggende 46-årige George Floyd.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her