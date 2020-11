Ministre hæver stemmen mod Ungarn efter veto af EU-budget

Ministre i en række EU-lande talte tirsdag med store ord i en appel til Ungarn og Polen, efter at de to lande mandag besluttede at blokere en nødvendig skriftlig procedure i vedtagelsen af det næste syvårsbudget.

Syvårsbudgettet indeholder helt ekstraordinært en kolossal genopretningssum på 5585 milliarder kroner til at hjælpe nødlidende lande efter pandemien.

Det er de milliarder, som Italien og andre tripper voldsomt efter at få.

Men Ungarn og Polen vil ikke acceptere en ordning, der skal sikre, at EU-penge ikke benyttes på projekter, hvor retsstatsprincipperne ikke respekteres.

Dermed kan budgettet ikke godkendes. Og milliarderne kan ikke udbetales efter nytår.

- Effekten af pandemien er meget alvorlig. Borgerne kan ikke forstå og tolerere en forsinkelse. Enhver, der forsinker dette, påtager sig et tungt politisk ansvar, siger Italiens EU-minister, Vincenzo Amendola.

Han taler agiteret og med appel til de to blokerende lande under ministermødet på video:

- Lad mig være ærlig og direkte. Der er en selvmodsigelse i denne blokade. For man kan ikke frygte en betingelse om retsstatsprincipperne, når alle lande hævder at overholde dem.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) deltog i mødet, men skulle tale i Folketinget, inden det var slut. I en skriftlig kommentar siger han, at den danske regerings holdning "er klokkeklar":

- Det må simpelthen ikke være en - bogstaveligt talt - gratis omgang, hvis et EU-land bryder de principper og værdier, som de selv har skrevet under på, da de meldte sig ind i EU.

Han henviser til, at Europa står midt i en global pandemi og en økonomisk krise.

- Her er det helt afgørende, at vi snart får godkendt EU-budgettet og genopretningsfonden, så pengene kan komme ud og skabe vækst i Europa, fremme den grønne omstilling og sikre arbejdspladser både ude og hjemme.

Ungarns justitsminister, Judit Varga, siger, at "den politiske aftale mellem EU-landene og EU-Parlamentet er en omgåelse af traktaten". Ordningen er designet til at straffe Ungarn, mener hun.

Ministeren er skuffet over, at EU-landene ikke har holdt sig til den aftale, der blev indgået mellem EU's stats- og regeringschefer i juli.

- Lad os ikke være hyklere. Vi ved alle, hvad målet med denne betingelsesordning i sin nuværende form er, siger Varga og fortsætter:

- Ungarn har altid været et primært mål for disse tiltag. Sammen med det europæiske semester (EU-værktøj til økonomisk styring) og EU-Kommissionens partiske rapporter er dette en nem vej til at sanktionere et land på ideologisk basis, siger Judit Varga.

Med henvisning til den kommunistiske fortid i Europa siger ministeren, at EU-landene er heldige ikke længere at være i et politisk system, hvor man kan blive "sanktioneret for ideologisk afvigelse".

- Kære kolleger. Vi må afværge, at budgettet bliver taget som gidsel i forsøg på omgå traktaten ved at tilføje denne ekstra retsstatsmekanisme, siger hun.

Budgetrammen skulle efter planen være klar 1. januar 2021. Men det er umuligt at nå nu, har det tyske EU-formandskab konstateret.