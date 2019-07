Boris Johnson lover, at et brexit uden en aftale kan blive ukompliceret, og at det med den rette forberedelse ikke behøver koste Storbritannien dyrt. Men et såkaldt no deal scenarie vil betyde, at der indføres afgifter og grænsekontrol på varer til og fra EU, og tusindvis af regler om alt fra handel til luftfart og telekommunikation skal laves om. Det kan have store konsekvenser for britisk økonomi, advarer parlamentsudvalg, regeringskontorer og økonomer. (Arkivfoto)

Ministre flygter fra Boris' brexitkurs

Johnson har lovet, at hvis han bliver valgt, forlader briterne EU senest den 31. oktober - aftale eller ej, "ske, hvad der vil". Han lover også, at det vil blive et ukompliceret brexit.

Tidligere udenrigsminister og London-borgmester Boris Johnson er storfavorit til at overtage posten som Storbritanniens premierminister, når Theresa May onsdag forlader embedet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her