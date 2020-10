Ministerium ændrer politik om svindelsager før valg i USA

Dermed svækker ministeriet sin egen langvarige politik om ikke at offentliggøre sådan nogle sager lige før et valg.

Ifølge medier sendte en embedsmand i ministeriets afdeling for offentlig integritet fredag en mail, hvor han fortalte anklagere, at de har lov til at offentliggøre mulige sager om valgsvindel, før valgstederne lukker 3. november, hvis sagerne involverer statslige medarbejdere som hos postvæsnet.

E-mailen blev først beskrevet af mediet ProPublica. Her bliver den nye politik beskrevet som en "undtagelse" fra ministeriets årtier gamle politik på området.

Men den nye politik er "dybt bekymrende".

Det siger Miriam Aroni Krinsky, der er direktør for en juridisk rettighedsgruppe kaldet Fri og Retfærdig Retsforfølgelse.

- Der er simpelthen ingen grund til at gå væk fra et fornuftigt udgangspunkt, der har hjulpet statslige anklagere i årevis, siger hun.

Så sent som i 2017 sagde justitsministeriet selv i et notat, at det kan have store konsekvenser at offentliggøre efterforskninger om valgsvindel før et præsidentvalget.

Her skriver ministeriet, at det har den "åbenlyse risiko, at det kan lægge en dæmper på retfærdige afgivelser af stemmer og på aktiviteter i forbindelse med valgkampagner".